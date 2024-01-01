Услуги профессионального фотографа, привлечение к съемкам лучших специалистов. Решение творческих и организационных задач любой сложности. Создание выразительных портретов, рекламных фотографий. Профессиональная работа в студии и на выезде. Разработка креатива на съемку или проект.
Избранные посты
Узнайте больше о моем опыте из постов блога о фотографии и креативном продакшене
Рекламная кампания PEPSI "Твой выбор" с НАZИМА (Black Star Label)
Фотосессия в стиле папарацци. Амалия
Кирилл Диденок. Портреты для СМИ и соцсетей
Студийные портреты для Элизы Коннер
Портреты для банка БЖФ и Youtube проекта "В Доме"
Съемка костюмов EAZYWAY в стиле Попарт
Реклама универмага Trend Island с Ташей Алакоз
Рекламная кампания BALMAIN (Весна 2024)
Николай Падиус в стильной мужской фотосессии
Предметная съемка косметики для SKINDEX
Фотограф
Ознакомительные сведения и достижения за более чем 10 лет профессиональной карьеры.
26
рекламных кампаний
7
проектов за рубежом
500+
коммерческих съемок
35+
съемок со знаменитостями
29
публикаций в журналах
5
побед в конкурсах
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г.Москва, БЦ "Ситидел"
ул. Земляной вал, 9
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