ФОТОГРАФ В МОСКВЕ

АЛЕКСАНДР САКУЛИН

Профессиональный фотограф с 15-летним опытом работы. Фотосъемка в Москве. Выезд в Санкт-Петербург и другие города России, а также в любую точку мира.

Услуги профессионального фотографа, привлечение к съемкам лучших специалистов. Решение творческих и организационных задач любой сложности. Создание выразительных портретов, рекламных фотографий. Профессиональная работа в студии и на выезде. Разработка креатива на съемку или проект.

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Sakulin.Daily
Блог о фотографии и креативе. Источники вдохновения, тренды, идеи для съемок. Будни продакшена, опыт сотрудничества с брендами.
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Фотограф

Ознакомительные сведения и достижения за более чем 10 лет профессиональной карьеры.

26

рекламных кампаний

7

проектов за рубежом

500+

коммерческих съемок

35+

съемок со знаменитостями

29

публикаций в журналах

5

побед в конкурсах

Фотограф: Александр Сакулин
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КЛИЕНТЫ

Мне доверяют мировые бренды и лидеры рынка. При этом я всегда открыт к сотрудничеству с молодыми и амбициозными компаниями.

Canon, клиент фотографа
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LVMH, клиент фотографа
BBDO, клиент фотографа
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Профессиональный фотограф, Москва. Услуги, фотосесcии, лучшие съемки

Профессиональный фотограф в Москве, опыт: 15 лет. Предлагаю широкий перечень услуг: от частных съемок до рекламных кампаний. Заказать фотосессию. Вам нужно всего лишь сделать один телефонный звонок. Казалось бы, чего проще. Но на практике все гораздо сложнее. Неподготовленному человеку зачастую непросто выбрать из множества кандидатов подходящего фотографа, основываясь только на чутье. И это не удивительно, ведь творческие услуги всегда сложнее оценивать.
Профессиональная фотосъемка имеет много хитростей. Порой даже зритель, далекий от искусства, может угадать, кто профессиональный фотограф, а кто дилетант. Но лишь профессионалы действительно знают, какие мелочи, детали «заставляют картинку работать». Нюансов полно, поэтому услуги фотографа являются такими сложными и многогранными. Каждый профессионал провел не одну бессонную ночь за кропотливым изучением премудростей этого увлекательного дела.

· Фотограф на частную фотосессию

Жизнь каждого человека – отдельная неповторимая история, состоящая из множества ценных эпизодов. Профессиональный фотограф должен это прекрасно понимать, а также иметь широкий кругозор и богатый внутренний мир, чтобы уметь поймать правильный момент или воспроизвести ситуации, представляющие ценность в художественном плане, показать героя с выгодных сторон, передать его душевное состояние, переживания, эмоции, рассказать кадрами историю. Помимо психологической составляющей фотосъемок, есть и техническая сторона. Мало того, что профессиональный фотограф должен стараться вкладывать смысл в каждую свою работу, он еще должен хорошо знать инструменты, которыми располагает. В первую очередь, это свет, помогающий придать кадрам нужное настроение.
Профессиональные фотосессии в студии предоставляет фотографу множество возможностей. Наличие нескольких приборов и светоформирующих насадок в руках профессионального фотографа – те самые средства, позволяющие продемонстрировать «магию» фотографии, передать правильный вайб. Чем выше мастерство фотографа, тем больше людей стремятся с ним сотрудничать и заказать фотосессию. Однако услуги фотографа не ограничиваются только студийной работой. Профессиональная фотосъемка на локации — обычное явление. Правда, подобная съемка требует от фотографа уже других навыков: быстрой реакции, умения ориентироваться в постоянно меняющейся обстановке. Идея и концепция съемок может оговариваться заранее. Пожелания клиента берутся во внимание и заранее обсуждаются.

· Фотограф на съемку портфолио

Прежде чем заказать фотосессию у того или иного фотографа, стоит оценить его портфолио хотя бы по самому простому критерию: нравится или нет. Практически каждый профессионал имеет свое уникальное видение, креативный почерк, своеобразную визитную карточку. Портфолио фотографа расскажет вам о предпочтениях автора, его склонностях к использованию тех или иных средств художественной выразительности, а также поможет проанализировать ценности, которые им движут. Помимо этого необходимо посмотреть, есть ли у фотографа опыт создания фото в той профессиональной сфере, которая вас интересует. Фотосъемка для модельного и актерского портфолио представляет собой фотосессию в студии или на улице. Для профессиональных моделей чаще всего важно показать внешность, типаж. Портфолио актера должно максимально передавать его харизматичность, умение перевоплощаться и соответствовать образам.
Портфолио – это лицо артиста. Во многом от него зависит карьерный успех моделей и актеров. Цель профессиональной фотосъемки — по возможности скрывать недостатки и демонстрировать самые лучшие стороны. Важно не тратить попусту силы, время, деньги, нервы на некачественные услуги фотографа. Разумней выбрать профессионального фотографа со знанием нюансов индустрии, сразу же начать продуктивно работать над созданием достойного портфолио. Разумеется, фотосессии у лучших фотографов могут стоить недешево, причем одной-двумя съемками обойтись невозможно, портфолио нарабатывается со временем. Надо готовиться к настойчивому труду, тогда его плоды приведут к успеху. В моем активе профессиональная фотосъемка моделей и актеров, которые благодаря таланту и хорошему портфолио добились неплохих высот в США, Европе и Азии. Услуги фотографа, оказанные качественно, могут быть неоценимы для артиста.

· Рекламный фотограф в Москве

Профессиональная фотосъемка и видеосъемка рекламы – это отдельный жанр фотографии, который требует специальной подготовки. Немногие фотографы в Москве преуспевают в этом. Приступая к разработке креатива и непосредственно рекламной съемке надо осознавать, что красивая и продающая фотография — не одно и то же. Основная задача рекламных фото – в первую очередь, доносить маркетинговые тезисы до потребителя. Для этого нужно не просто уметь фотографировать, но и мыслить более широко, как маркетолог и дизайнер одновременно. Умение вникнуть в задачу клиента — это отдельное искусство и уже половина дела. Вторая половина — в грамотной реализации. Зачастую рекламного фотографа привлекают только как исполнителя, чтобы провести съемку по уже заготовленному брифу, то есть заданию. Но даже это не освобождает фотографа от необходимости досконально понимать логику рекламы и весь процесс продакшена от начала до конца. Клиенты ждут, что фотограф хорошо разбирается в теме и в случае чего подскажет, как лучше реализовать то или иное решение. Рекламщики мыслят идеями, но не всегда могут их удачно визуализировать или понимать, как это сделать на практике.
Сам по себе рынок услуг по рекламной фотосъемке также неоднордный. Это связано со спецификой отдельных ниш. Например: съемка наружной рекламы имеет принципиальные отличия от создания контента для e-commerce. Они отличаются и техническими требованиями, и подходом. В первом случае необходимо получить лишь одно креативное изображение либо небольшую серию фото, в другом — сотни или даже тысячи снимков с четким соблюдением стилистического единства. Если не понимать подобные различия то каждая съемка будет напоминать рулетку: повезет или не повезет. Вряд ли хоть один здравомыслящий клиент захочет оплачивать рекламную съемку, которая не решит конкретные задачи его бизнеса. Еще до начала съемки профессиональный фотограф уже четко должен понимать, какого результата следует добиться, и как это сделать в рамках имеющихся ограничений. Рекламные фотографы в Москве обладают наибольшим опытом и знаниями в сфере маркетинга, потому что имеют гораздо больше практики работы в рекламе, чем их коллеги из других городов. Не забывайте, что услуги грамотного специалиста обезопасят вас от провального результата и помогут сделать рекламную кампанию более эффективной.

· Услуги профессионального фотографа

Услуги фотографа – ключевая, но не единственная составляющая творческого процесса. Сложно себе представить серьезного коммерческого фотографа, создающего свои шедевры единолично. Зачастую производство красивых фотографий требует участия специалистов из разных творческих сфер, с разными компетенциями. Чтобы воплотить выигрышный образ, нередко создается соответствующий макияж, продумывается прическа, несколько вариантов одежды. Фотосессию делает успешной работа всех участников, а результат зависит от опыта и слаженности работы всей команды. Визажист, парикмахер, стилист, дизайнер – лишь небольшая часть перечня профессионалов, работающих на общий результат. Существуют специальные виды фотосъемки. Например: съемка еды требует участия фуд-стилиста; к рекламным съемкам привлекаются художники по декорациям, и т.д.
Услуги профессионального фотографа, как режиссера творческого процесса и специалиста с наработанными связями, просто не могут стоить дешево. Высокая стоимость обусловлена тем, что, заказывая фотосессию, вы покупаете не только услуги по съемке, но и весь предыдущий опыт мастера, его контакты, а вместе с этим и своеобразные гарантии будущего результата. К сожалению, многие фотографы Москвы пренебрегают своей репутацией. Гонясь за легким заработком, они работают поверхностно, забывая о качестве услуг и ответственности перед клиентами. Выбирая фотографа на свою съемку, стоит вдумчиво проанализировать, соответствует ли фотограф должному уровню, сможет ли он обеспечить необходимое качество, придать эстетическую ценность будущим снимкам и оправдать ваши ожидания. Изучите портфолио кандидатов, чтобы выбрать лучшего фотографа.
Рекламная съемка

Рекламная съемка

Профессиональная фотосъемка по творческому заданию заказчика или «под ключ».
Имиджевая съемка

Имиджевая съемка

Рекламные проекты и сервис на топ уровне. Контент, поднимающий статус брендов.
Fashion фотография

Fashion фотография

Профессиональные съемки для индустрии моды с командой топовых специалистов.
Съемка одежды

Съемка одежды

Фото и видео, которые поднимают продажи и увеличивают лояльность аудитории.

Портретная съемка

Портретные снимки мужчин и женщин в студии и на выезде. Cоздаем стильные образы для фото- и видеосъемок, делаем фотосессии «под ключ»

Портретная съемка, портфолио. Профессиональный фотограф Александр Сакулин

· Лучшие фотографы Москвы

У каждого специалиста есть свои сильные и слабые стороны. Одни фотографы умеют быстро и аккуратно решать технические задачи, другие — больше предпочитают работать с креативом. Выбирая лучшего фотографа на свою фотосессию, обязательно учитывайте специализацию. Для проведения масштабной рекламной съемки вам потребуется фотограф, который имеет опыт работы с агентствами и продакшн-компаниями. Для съемки ювелирных изделий — мастер, который преуспел в макро-фотографии и хорошо понимает, как работать с изделиями сложной формы, умеет передать цвет и особенности материалов. Рассматривая лучших, не стоит ожидать большого выбора фотографов. В Москве не так много профессионалов, которые могут соответствовать мировым стандартам.
Работы лучших фотографов России и мира помогут вам понять, какие тенденции сейчас преобладают, и какой уровень работ является эталонным. Вам будет проще выбрать исполнителя на проект, если вы знаете, что ищете. Составьте шорт-лист из лучших фотографов, которых нашли, и сравните условия. В процессе общения вы сможете оценить подход к делу и уровень профессионализма кандидатов. Выбирать исключительно по цене не стоит. Если же вы быстро нашли идеального фотографа, который устраивает вас по всем условиям, то вам крупно повезло. Возможно, стоит на нем и остановиться. Разумнее потратить время и энергию непосредственно на предстоящую съемку. Не гоняйтесь за лучшими фотографами Москвы, выбирайте лучшего именно для своей задачи.

· Курсы обучения фотографов и блог

Со временем у меня накопился ценный опыт по оказанию услуг, которым я охотно готов делиться с другими фотографами. Подробнее об этом вы можете узнать на странице Фотошкола в Москве. Школа фотографии Александра Сакулина. Там вы найдете уроки по фотосъемке и ретуши, а также актуальную теорию и практические советы, которые поднимут уровень ваших работ.
Также на моем сайте вы можете посмотреть примеры профессиональной фотосъемки, подробнее узнать об услугах фотографа, которые я оказываю, последить за моими режиссерскими работами в видеосъемке, почитать о мыслях и проектах в блоге, а также, разумеется, заказать фотосъемку. Не стесняйтесь связаться со мной, если у вас остались какие-либо вопросы.

· Александр Сакулин, фотограф (Москва)

Я предоставляю услуги фотографа в Москве и других городах России, а также в любой точке мира. Профессиональная фотосъемка является моим призванием, и эта работа доставляет мне истинное удовольствие. Признаюсь, были нелегкие времена, когда приходилось шаг за шагом по крупицам приобретать знания, навыки и опыт, формировать качественное портфолио. Теперь я профессионал, но такое положение вещей только подталкивает меня дальше продолжать развиваться, самосовершенствоваться и расти в профессиональном плане, чтобы радовать своих клиентов, а также оказывать помощь ученикам.
Это приносит свои плоды. Многие модели, которым я делал портфолио, работают по контракту за границей, бренды — продают свою продукцию и уверенно позиционируют себя на рынке в условиях жесткой конкуренции, ученики — начинают собственную карьеру и проявляют себя с лучшей стороны. Приглашаю вас приобщиться к этому клубу счастливчиков и заказать у меня фотосессию либо пройти обучение. Уверен, вы не будете разочарованы. Я всегда стараюсь давать результаты, которые оказывают позитивный эффект и меняют к лучшему жизни людей, делают наше окружение приятнее и эстетичнее.
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